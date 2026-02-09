New York: Etsy in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gestore di una piattaforma di e-commerce
, che esibisce una perdita secca del 5,06% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Etsy
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 56,28 USD. Supporto visto a quota 53,97. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 58,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)