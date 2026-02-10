Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:33
25.286 +0,07%
Dow Jones 18:33
50.381 +0,49%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Cambi: euro a 1,1923 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1923 dollari alle 15:41
Euro a 1,1923 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```