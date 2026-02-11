Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:09
25.158 +0,12%
Dow Jones 19:09
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: scambi in positivo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Avanza il gestore telefonico, che guadagna bene, con una variazione del 3,25%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Verizon Communication è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
