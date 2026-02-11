New York: scambi in positivo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Avanza il gestore telefonico
, che guadagna bene, con una variazione del 3,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della big delle tlc
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Verizon Communication
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)