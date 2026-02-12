Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Performance infelice per indice spagnolo, che chiude la giornata dell'11 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.
L'andamento di breve periodo di IBEX 35 mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18.244,3 e supporto a 17.795,5. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 18.693,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)