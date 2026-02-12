Milano 11:53
46.686 +0,38%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11:53
10.504 +0,31%
Francoforte 11:53
25.188 +1,33%

Cambi: euro a 0,9123 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9123 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9123 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```