Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un -0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,1916. Primo supporto visto a 1,1819. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,1769.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```