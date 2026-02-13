Milano
12:33
45.419
-1,74%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
12:33
10.391
-0,11%
Francoforte
12:33
24.790
-0,25%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 12.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 182,01 yen alle 11:30
Cambi: euro a 182,01 yen alle 11:30
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 11.30
Euro a 182,01 sullo yen alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 182,85 yen alle 11:30
Cambi: euro a 182,96 yen alle 19:30
Cambi: euro a 182,51 yen alle 08:30
Cambi: euro a 182,63 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+0,44%
Altre notizie
Cambi: euro a 182,84 yen alle 15:41
Cambi: euro a 182,98 yen alle 19:30
Cambi: euro a 182,35 yen alle 15:41
Cambi: euro a 182,679 yen alle 08:30
Cambi: euro a 182,328 yen alle 11:30
Cambi: euro a 182,851 yen alle 15:41
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto