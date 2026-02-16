Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un +0,09%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1878. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1864. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1892.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)