Milano 17:15
45.515 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:15
10.470 +0,23%
Francoforte 17:15
24.823 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un +0,09%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1878. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1864. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1892.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
