Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:50
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:50
49.550 +0,10%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,35 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,35 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,35 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```