Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un 0%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,1866 con primo supporto visto a 1,1847. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,184.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
