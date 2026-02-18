Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un 0%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,1866 con primo supporto visto a 1,1847. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,184.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)