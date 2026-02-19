Milano
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 12.03
Cambi: euro a 1,1791 dollari alle 11:30
Finanza
19 febbraio 2026 - 11.30
Euro a 1,1791 sul dollaro alle 11:30.
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto