Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1739. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1839. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,1705.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
