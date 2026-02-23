Milano 9:43
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +0,94%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18.306,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17.956,7. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18.656,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
