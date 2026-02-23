Milano 16:30
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 23/02/2026, ore 15:40

Finanza
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1795, con un movimento di soli 0,0003 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1798, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 182,465, dopo aver aperto a 182,75.


