Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1798. Supporto a 1,1775. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1821.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)