Milano 10:57
46.588 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:57
10.670 -0,14%
Francoforte 10:57
24.953 -0,15%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1798. Supporto a 1,1775. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1821.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```