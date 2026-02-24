Milano 17:07
46.578 -0,26%
Nasdaq 17:07
24.961 +1,02%
Dow Jones 17:07
49.201 +0,81%
Londra 17:07
10.689 +0,04%
Francoforte 17:07
24.995 +0,01%

Cambi: euro a 1,1779 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1779 dollari alle 15:41
Euro a 1,1779 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```