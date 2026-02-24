New York: movimento negativo per Humana

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che offre servizi di assicurazione sanitaria
, con una flessione del 3,52%.
Lo scenario su base settimanale di Humana
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Humana
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 172,4 USD con area di resistenza individuata a quota 179. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 169,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)