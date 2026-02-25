Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense evidenzia un declino dei corsi verso area 1,177 con prima area di resistenza vista a 1,1789. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,1763.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)