Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,54%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18.313, mentre il primo supporto è stimato a 18.041,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.584,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)