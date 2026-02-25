Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,54%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18.313, mentre il primo supporto è stimato a 18.041,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18.584,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
