Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:00
25.267 +1,16%
Dow Jones 18:00
49.412 +0,48%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Builders FirstSource in discesa a New York

Ribasso per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che tratta in perdita del 5,17% sui valori precedenti.
