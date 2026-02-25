Milano 9:49
Gas, indice IGI in calo a 32,35 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 25 febbraio è pari a 32,35 euro/MWh, in lieve calo rispetto al 24 febbraio quando si era attestato a 32,76 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.


