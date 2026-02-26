Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Giornata positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude a 1,1813.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1788. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1825. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1862.


