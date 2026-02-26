Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:15
25.019 -1,22%
Dow Jones 20:15
49.488 +0,01%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Cambi: euro a 1,1781 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1781 dollari alle 19:30
Euro a 1,1781 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```