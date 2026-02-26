Milano 12:03
47.214 +0,09%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 12:03
10.826 +0,18%
Francoforte 12:03
25.231 +0,22%

Cambi: euro a 1,1798 dollari alle 11:30

Euro a 1,1798 sul dollaro alle 11:30.
