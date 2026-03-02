Milano 17:07
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 27 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18.508,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18.201,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18.815,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
