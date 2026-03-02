New York: Raytheon Technologies in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che scambia in rialzo del 3,97%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Raytheon Technologies
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Raytheon Technologies
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 212,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 208,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)