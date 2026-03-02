Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: Raytheon Technologies in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che scambia in rialzo del 3,97%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Raytheon Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Raytheon Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 212,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 208,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,1.

