Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Ribasso composto e controllato per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,1646. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,1771 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,1605.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)