Milano 10:40
44.618 -3,59%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:41
10.519 -2,42%
Francoforte 10:40
23.875 -3,10%

Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,29% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in perdita a 56.727,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,29% alle 03:50
Seduta da dimenticare per Tokyo, in forte calo del 2,29% alle 03:50. il Principale indice azionario giapponese scambia a 56.727,27 punti.
Condividi
```