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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,73% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 67.758,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,73% alle 04:50
Tokyo, in perdita dello 0,73% alle 04:50, tratta in ribasso a 67.758,64 punti.
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