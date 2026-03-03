Milano 10:41
44.603 -3,62%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:41
10.519 -2,42%
Francoforte 10:41
23.865 -3,14%

Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -3,03% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in perdita a 56.297,83 punti

Seduta da dimenticare per Tokyo, in forte calo del 3,03% alle 07:20. il Principale indice azionario giapponese scambia a 56.297,83 punti.
