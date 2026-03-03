Milano 17:19
44.494 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:19
10.477 -2,81%
Francoforte 17:19
23.760 -3,56%

Cambi: euro a 182,835 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 182,835 yen alle 15:41
Euro a 182,835 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```