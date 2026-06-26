Milano 16:15
51.234 -1,06%
Nasdaq 16:15
29.273 -0,57%
Dow Jones 16:15
51.919 0,00%
Londra 16:15
10.481 -0,46%
Francoforte 16:15
24.679 -1,27%

Cambi: euro a 184,65 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,65 yen alle 15:41
Euro a 184,65 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```