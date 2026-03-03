Milano 10:48
44.545 -3,75%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:48
10.506 -2,54%
Francoforte 10:48
23.817 -3,33%

Natural Gas (Amsterdam) a 53,03 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 53,03 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 53,03 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```