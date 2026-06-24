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/ Natural Gas (Amsterdam) a 41,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 41,71 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
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24 giugno 2026 - 11.30
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 41,71 euro/MWH alle 11:30.
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Argomenti trattati
Amsterdam
(36)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
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