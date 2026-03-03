Milano 17:23
44.453 -3,95%
Nasdaq 17:23
24.583 -1,64%
Dow Jones 17:23
48.070 -1,71%
Londra 17:23
10.471 -2,87%
Francoforte 17:24
23.743 -3,63%

Natural Gas (Amsterdam) a 59,01 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 59,01 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 59,01 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```