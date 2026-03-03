New York: in perdita Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede molto il gigante delle macchine movimento terra
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.
La tendenza ad una settimana di Caterpillar
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caterpillar
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 729,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 713. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 705,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)