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New York: seduta molto difficile per Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Caterpillar
Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che tratta in perdita del 4,15% sui valori precedenti.
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