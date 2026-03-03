Milano 17:26
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:25
24.599 -1,58%
Dow Jones 17:25
48.094 -1,66%
Londra 17:26
10.466 -2,91%
Francoforte 17:26
23.743 -3,63%

Oro: 5.279,09 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 5.279,09 dollari alle 11:30
L'Oro vale 5.279,09 dollari l'oncia (-0,82%) alle 11:30.
Condividi
```