Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,64%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1546, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1746. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,148.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)