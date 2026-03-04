Milano 11:29
Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,64%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1546, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1746. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,148.


