Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Chiusura in profondo rosso per indice spagnolo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,55%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16.584,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18.018,5. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16.106,3.

