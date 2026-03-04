Milano 11:33
45.069 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:33
10.535 +0,49%
Francoforte 11:33
24.122 +1,39%

Cambi: euro a 1,1621 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1621 sul dollaro alle 08:30.
