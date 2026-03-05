Milano 16:22
44.938 -0,88%
Nasdaq 16:22
25.029 -0,26%
Dow Jones 16:22
48.155 -1,20%
Londra 16:22
10.481 -0,82%
Francoforte 16:22
23.995 -0,87%

Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,1598 sul dollaro alle 15:41.
