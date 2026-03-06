Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Riunione sostanzialmente debole quella del 5 marzo per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude gli scambi in frazionale calo a 1,1608.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1552. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1719. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1497.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)