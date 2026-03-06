Milano 16:27
44.095 -1,15%
Nasdaq 16:27
24.789 -0,93%
Dow Jones 16:27
47.324 -1,32%
Londra 16:27
10.295 -1,14%
Francoforte 16:27
23.603 -0,90%

Natural Gas (Amsterdam) a 53,09 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 53,09 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 53,09 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```