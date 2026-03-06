Milano 16:28
44.088 -1,17%
Nasdaq 16:28
24.785 -0,94%
Dow Jones 16:28
47.325 -1,31%
Londra 16:28
10.293 -1,16%
Francoforte 16:28
23.588 -0,95%

New York: giornata depressa per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana, che passa di mano con un calo del 3,63%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Goldman Sachs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 799 USD. Prima resistenza a 813,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 792,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```