New York: giornata depressa per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana
, che passa di mano con un calo del 3,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Goldman Sachs
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 799 USD. Prima resistenza a 813,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 792,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)