New York: movimento negativo per Visa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di tecnologia per pagamenti globali
, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Visa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Visa
rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Visa
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 311,5 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 316,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 309,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)