New York: movimento negativo per Visa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di tecnologia per pagamenti globali, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Visa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Visa rispetto all'indice.


Si indebolisce il quadro tecnico di Visa, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 311,5 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 316,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 309,3.

