New York: movimento negativo per Visa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 311,5 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 316,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 309,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)