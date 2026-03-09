Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:38
24.660 +0,07%
Dow Jones 19:38
47.191 -0,65%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Cambi: euro a 183,09 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,09 yen alle 11:30
Euro a 183,09 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```