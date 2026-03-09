New York: movimento negativo per Salesforce

fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 202,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 195,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 208,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)