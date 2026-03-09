Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:53
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:53
47.183 -0,67%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: movimento negativo per Salesforce

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 202,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 195,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 208,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
