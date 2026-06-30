New York: rosso per Salesforce
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Salesforce ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 157,1 USD. Primo supporto individuato a 153,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 160,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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