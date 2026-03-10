Milano 13:29
Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Nuovo spunto rialzista per il cross Euro / Dollaro USA, che guadagna bene e porta a casa un +0,76%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1662. Supporto a 1,1568. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1756.


